"Soko-Donau"-Cop Andreas Kiendl: "Meine Kinder brauchen soziale Kontakte"

Während der Schauspieler Andreas Kiendl (45) bei den "Vorstadtweibern“ als Lobbyist Peter Herold im Gefängnis sitzt, steht er als Neuzugang bei den "Soko Donau“-Cops (erster Auftritt in der Folge "Mannschaftsgeist“ am 23. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1) als Kommissar Klaus Lechner auf der anderen Seite.

"Ich habe das Riesenglück und bin da auch sehr dankbar, dass ich beides machen darf. Der Peter Herold ist ja letztendlich auch eine Comicfigur, das belastet einen ja nicht, das ist auch witzig. Aber ich habe zum Beispiel einmal in einem 'Landkrimi’ einen Alkoholiker und Kinderschänder gespielt. Es ist zwar toll, wenn man sich an solchen Rollen versuchen darf, aber es tut dann auch wirklich gut, wenn es wieder vorbei ist“, so Kiendl zum KURIER.