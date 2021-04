Regisseur Dornhelm über "Maria Theresia 5": "Ein Tanz auf des Messers Schneide"

Ihre „Maria Theresia“ entsteht – wie auch die bisherigen Folgen – als ORF-Koproduktion mit deutschen und tschechischen Partnern. Wir wissen, dass die Donaumonarchie in den Kronländern anders gesehen und beurteilt wurde als in Österreich. Gab es da auch Auffassungsunterschiede und Wünsche bei den Drehbüchern?

Absolut. Natürlich sind da die Tschechen empfindlich, weil sie ja unter der Monarchie nicht nur gute Zeiten hatten, sondern auch leidvolle Erfahrungen. Sie haben sich vernachlässigt gefühlt. Und ihr Sohn Joseph II. ist zwar in Tschechien heute noch populärer als Maria Theresia, aber nicht bei unserer Drehbuchautorin (Anm.: Mirka Zlatníková/Miroslava Zlatníková). Für sie ist er offenbar eine Feindfigur und so wollte sie ihn auch darstellen, was natürlich den Österreichern und auch den Historikern gar nicht gefallen hätte. Und mir auch nicht, weil ich seine Reformen schätze. Da gab es einigen Streit. Es gab also mehrere Konflikte. Im Drehbuch muss Maria Theresia mit ihrem Sohn so manche Scharmützel austragen – und außerhalb des Drehbuchs gab es Wortgefechte über das Licht, in dem Joseph II. gezeigt werden soll und über die unterschiedlichen Auffassungen, die die koproduzierenden Länder von den zentralen Figuren der Donaumonarchie haben. Es scheint, dass Maria Theresia den tschechischen Produzenten mehr am Herzen liegt als ihr aufmüpfiger Sohn. Bei mir ist das gerade umgekehrt. So wie auch bei unserer beratenden Historikerin Monika Czernin, die gerade ein Buch über Joseph II. geschrieben hat. Aber inzwischen hat es eine Annäherung gegeben (lacht).

Können Sie Ihr Bild von Joseph II. kurz beschreiben?

Da bin ich immer noch geprägt von Miloš Forman und seinem Film „Amadeus“. Als Joseph II. vor Mozart hintritt und sagt: „Zu viele Noten“. Da hat er sich in meinem Kopf als Witzfigur eingeprägt. Aber nachdem ich erfahren habe, dass er Voltaire gelesen hat und ein Aufgeklärter war, der die Folter und die Leibeigenschaft abgeschafft hat, und gegen die Juden-Pogrome vorgegangen ist, habe ich ihn zu schätzen gelernt. Als er nach dem Tod der Mutter viele, an sich positive Reformen im Land geradezu fanatisch durchsetzen wollte, ist er am Ende seines Lebens sehr unpopulär geworden.

Das alles klingt nicht unbedingt nach einem entspannenden Hauptabendprogramm. Wie sehen Sie das?

Wir haben in der Zeitspanne, über die wir erzählen, vier Todesfälle und politisch dramatische Entwicklungen. Trotzdem – oder gerade deshalb – finde ich es wichtig, dass man diesen Teil der österreichischen Geschichte unterhaltsam erzählt. Dieser Zugang hat die Drehbuchautorin zunächst einmal entsetzt, aber ich habe darauf bestanden, dass dies alles stimmig, aber mit einer gewissen Leichtigkeit daherkommt.