Regisseur Dornhelm über Corona-Erkrankung: "Natürlich kam ein gewisse Angst“

Wie hat Ihr Kampf gegen das Virus ausgesehen? Haben Sie in Ihren Gedanken schon mit der Inszenierung von „Vienna Blood“ begonnen und neue Ideen ausgeheckt?

Ja, es sind mir viele Herangehensweisen an einzelne Szenen eingefallen, die viel surrealer und morbider sind, als ich sie ursprünglich im Sinn hatte. Aber das passt ja zum Thema des Films. Vor allem was die Morde und Sterbeszenen betrifft, habe ich mir ziemlich skurrile Bilder dazu einfallen lassen. Ich wollte ganz einfach diesen Film inszenieren – und da macht es zunächst keinen Unterschied, ob man das nur in der Fantasie oder real am Drehort macht. Auf jeden Fall hoffe, ich dass ich die vielen Bilder, die ich im Kopf habe, bald umsetzen kann (lacht).

Sind Ihnen noch weitere Themen durch den Kopf gegangen, die Sie noch verwirklichen möchten?

Ich war in den letzten Jahren in erster Linie ein Auftrags-Regisseur. Ich habe Filme aus Drehbüchern gemacht, die mir von den Produzenten übergeben wurden. Das heißt nicht, dass mir diese Arbeit keinen Spaß gemacht hätte – im Gegenteil. Aber wenn man im Spital liegt, dann denkt man doch auch: Wie lange geht das noch? Und daher möchte ich gerne – so lange es noch geht – Geschichten verwirklichen, die aus mir kommen und die mehr mit meinem Leben zu tun haben.

Und welche?

Mein Projekt, das ich noch gerne verwirklichen würde, basiert auf Büchern des russisch-jüdischen Schriftstellers Schalom Asch. Sie erzählen die Geschichten von drei Städten: Moskau, St. Petersburg und Warschau. Mich haben diese Bücher stilistisch noch mehr begeistert und emotional noch mehr berührt als „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi. Sie haben auch viel mit dem zu tun, was meine eigene Familie und auch ich in meiner Kindheit durchgemacht haben. Den Wechsel vom Kapitalismus zum Kommunismus und zu den jetzigen Zuständen. Das alles ist in den Büchern von Schalom Asch auf eine Weise beschrieben, dass sie auch zu einem besseren Verständnis der heutigen Welt beitragen könnten. Das alles hat mich tief bewegt. Man wird beim Lesen aufgewühlt, verzweifelt und dann von der Menschlichkeit, die daraus spricht, wiederaufgebaut. Diese Geschichten haben alles, was Kunst und Literatur bieten können. Wenn ich das noch erzählen könnte, wäre das ein krönender Abschluss für mich, für den ich alles geben würde. Aber jetzt freue ich mich erst einmal auf „Vienna Blood“. Dafür bin ich gesund geworden.