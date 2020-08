Corona: Dornhelm einzige Positiv-Testung bei MR-Film

Dem an Corona erkrankten österreichischen Star-Regisseur Robert Dornhelm "geht es derzeit in stationärer ärztlicher Behandlung gut, seine Erkrankung zeigt bisher einen positiven Verlauf und das gibt Hoffnung auf eine baldige Genesung". Das gab Oliver Auspitz, Geschäftsführer der MR-Film, am Dienstagfrüh in einem Statement bekannt.