"Vienna Blood" auch im ORF mit starken Quoten

Historisches Melodram

Schon in Kürze gibt es eine erneut von Regisseur Dornhelm inszenierte MR Film-Produktion mit dem Potenzial zum Publikumshit: Das internationale, aufwendig produzierte Historien-Melodram „ Maria Theresia“ fort und macht für die Zeit nach 1740 Ex-Buhlschaft Stefanie Reinsperger zur bedeutenden Herrscherin. In zweimal 100 Minuten erzählt der TV-Event am Freitag und Samstag (20.15, ORF 2) von den Schwierigkeiten, sich in Zeiten des Krieges als Staatsoberhaupt zu bewähren.

Alle genannten Sendungen sind für eine Woche nach Ausstrahlung auch in der TVthek des ORF zu sehen. "Vienna Blood" ist aus Jugendschutz-Gründen allerdings nur ab 20 Uhr zu sehen.