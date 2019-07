Maria Theresia: Die Marathon-Monarchin

Maria Theresia schreibt auf ihrem Handy noch rasch eine SMS-Nachricht, bevor sie die Kirche betritt. Der Priester, der dort auf der Kanzel wartet, lässt sich vor dem hohen Besuch noch rasch den Schweiß von der Stirn tupfen und mit der Puderquaste mattieren. Als der Ruf „Action“ durch die Kirche St. Thomas hallt – ein Kulturdenkmal mitten in der Prager Altstadt – steckt Ex-Buhlschaft Stefanie Reinsperger rasch ihr Handy weg. Und plötzlich wird sie – von Perücke bis Schnallenschuh – zur majestätisch-eindrucksvollen Monarchin.

Umgeben von etwa einhundert, ebenfalls prächtig gekleideten Komparsen betritt sie die Kirche, wo sie Johannes Krisch als Priester erwartet. Noch etwa eine Woche lang dreht der Oscar-nominierte Starregisseur Robert Dornhelm – aufgrund des großen Erfolges der ersten beiden Teile – zwei weitere Folgen der internationalen Eventproduktion „ Maria Theresia“.

KURIER: Sie drehen mit einer neuen Hauptdarstellerin. Welchen Einfluss hat das auf den Inhalt sowie auf die Inszenierung der neuen Folgen?

Robert Dornhelm: Es hat sich zufällig ergeben, dass wir umbesetzen mussten, weil Marie-Luise Stockinger fix ans Burgtheater ging und frei sein wollte für die künftigen Herausforderungen unter dem neuen Intendanten Martin Kušej. Für die Produzenten und mich war das so, als müssten wir plötzlich schnellere Fahrt aufnehmen – also nach Folge 1 und 2 auf den auf den dritten und vierten Gang schalten. Es war uns klar, dass die Maria Theresia psychologischer und tiefgründiger werden musste. Eine neue Darstellerin erfordert eine neue Herangehensweise an die Figur.

Da Maria Theresia als erste Monarchin auf eine Liebesheirat bestanden hatte, war es naheliegend, in den ersten beiden Teilen vor allem eine publikumswirksame romantische Geschichte zu erzählen. Sie steht jetzt mitten in historischen Ereignissen, die vielen bekannt sind. Macht das die Arbeit leichter oder schwieriger?

Wenn man sich darauf einlässt, die Geschichte weiterzuerzählen, dann muss man sich auch mehr auf die historischen Hintergründe einlassen. Auf all die Machtspiele der damaligen Zeit, deren Einflüsse bis in die heutige Zeit spürbar sind – und die sind mir eigentlich wichtiger als das Privatleben einer Monarchin. Die Zeitreise mit schönen Kostümen und prächtigen Perücken ist zwar eine Zeit lang interessant, aber dann muss man auch überlegen – warum macht man diese Zeitreise?