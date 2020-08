Regisseur Dornhelm erkrankt: Virensuche in Grafenegg

Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Denn dass bei Dornhelm zunächst eine schwache und erst beim zweiten Test eine starke Virenlast festgestellt wurde, ist laut der Wiener Sanitätsdirektion „ein klares Indiz dafür, dass die Erkrankung erst im Laufen war.“ Und das heißt wiederum, dass Dornhelm eher angesteckt wurde.

Und das könnte in Grafenegg passiert sein – oder aber in seinem privaten Umfeld. „Wir gehen davon aus, dass er nicht Kontakt 0 ist“, heißt es aus der Wiener Landessanitätsdirektion. In dem Fall wäre schon sein erster Test „stark positiv“ gewesen.

Noch am Mittwochabend hat die Chefin der Wiener Landessanitätsbehörde, Ursula Karnthaler, Dornhelms Kontaktpersonen ersten Grades höchstpersönlich informiert, und zwar per Telefon. Und das nicht, weil Dornhelm diese angesteckt haben könnte, sondern weil der Regisseur von diesen den Virus übertragen bekommen haben könnte. Man wollte „Kontakt 0“ herausfinden.

Alle persönlich informiert

Um 20.14 Uhr an diesem Abend des 19. August hat Karnthaler auch die Landessanitätsdirektorin von Niederösterreich, Irmgard Lechner, persönlich informiert, dass bei Mikl-Leitners Empfang eine coronainfizierte Person anwesend war. Sie galt als nicht gefährdet.

Dass die Sanitätsdirektorin selbst diese Anrufe macht, ist absolut unüblich und zeigt, wie brisant die Causa war – und immer noch ist. Denn die Gäste des Empfangs sind allesamt hochrangige und honorige Vertreter von Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien.

Nachdem also die niederösterreichische Sanitätsdirektion am Abend des 19. August von der Wiener Sanitätsbehörde verständigt wurde, dass eine „aktuell an diesem Tag positiv getestete Person auch beim Empfang in Grafenegg zu Gast war“, macht man sich am darauffolgenden Tag – wie immer bei solchen Fällen – auf die Suche nach der möglichen Infektionsquelle.