Corona: Marvin Kren übernimmt "Vienna Blood"-Dreh von Robert Dornhelm

Regisseur Robert Dornhelm befindet sich nach seiner Corona-Infektion "auf einem guten Weg der Besserung". Bis zu seiner Genesung übernimmt Marvin Kren "in enger Abstimmung" mit Dornhelm den Dreh von "Vienna Blood" Staffel 2, der seit der Infektion Dornhelms auf Eis gelegen war. Das bestätigte die MR-Film dem KURIER.

Gedreht wird die Fortsetzung der im Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts spielenden TV-Krimitrilogie mit Juergen Maurer und Matthew Beard seit 1. September in Wien und Niederösterreich.

Nach Dornhelms Besuch eines Empfangs beim Grafenegg Festival in Niederösterreich wurden rund 80 weitere Gäste getestet. Da diese alle negativ waren, geht die Sanitätsdirektion NÖ davon aus, dass beim Empfang niemand anwesend war, der als Infektionsquelle in Frage kommen könnte. Zudem wird angenommen, dass Dornhelm während des Aufenthalts in Grafenegg auch nicht infektiös war.