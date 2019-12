Dornhelm über "Maria Theresia": "Mir war der freche Zugang lieber"

von Gabriele Flossmann

Die Herrscherin im Kreis ihrer Familie, fast gemütlich. In dieser Pose ließ sie sich oft porträtierten. Maria Theresia sah sich gerne in der Rolle der "Schwiegermutter Europas", da sie trotz der Kriege die Heiratspolitik den Eroberungen durch Kampf vorzog. Für sich selbst setzte sie zwar eine Liebesheirat mit Franz Stephan von Lothringen durch, zwang aber mehrere ihrer 16 Kinder zu politisch motivierten Eheschließungen. Vierzig Jahre lang regierte Maria Theresia ihr Reich – gegen den Widerstand vor allem des preußischen Königs Friedrich II.

Stoff zum Erzählen liefert ihr reiches Leben mehr als genug. Kein Wunder also, dass nach dem großen Publikumserfolg von Teil 1 und 2 der royalen Saga im Jahr 2017 die Erwartungen für die Fortsetzung (Teil 4 ist heute, am Samstag um 20.15 Uhr in ORF2 zu sehen, Teil 3 lief am Freitag und ist in der TVthek verfügbar) entsprechend hoch sind. Die Drehbücher für Teil 5 und 6 sind bereits geschrieben.