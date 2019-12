Stefanie Reinsperger über Maria Theresia: "Ich bin nicht so cool"

Von Gabriele Flossmann

Vor genau zwei Jahren bescherte Robert Dornhelms TV-Zweiteiler " Maria Theresia" mit Marie-Luise Stockinger als junge Monarchin dem ORF mit jeweils mehr als einer Million Zuschauer einen veritablen Quotenerfolg. Nach den turbulenten Jugendjahren steht in Teil 3 und 4 nun am 27. und 28. Dezember in ORF2 (20.15 Uhr) die Thronübernahme an – mit Stefanie Reinsperger als "gereifter" Monarchin.

Beim ORF-Pressetermin anlässlich der beiden neuen Teile von " Maria Theresia" sammelte die Ausnahme-Schauspielerin alle übrig gebliebenen Maria-Theresien-Taler auf. Aber nicht wegen der Schoko-Marzipan-Fülle, wie sie im KURIER-Interview lachend betont, sondern weil auf der Stanniol-Hülle sie selbst in der Rolle der Monarchin abgebildet ist. Eine Weihnachtsüberraschung für ihre Eltern.