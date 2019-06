"Maria Theresia": Achterbahnfahrt für Stefanie Reinsperger

Kostüm-Muskelkater

Ein Highlight seien die aufwendigen Kostüme: „Das macht so viel mit dir, mit deiner Haltung, wie du dich bewegst.“ Und das nicht nur im positiven Sinne – nach der ersten Drehwoche hatte Reinsperger Muskelkater in den Armen. Schließlich können die in den ausladenden Kleidern nicht einfach gerade am Körper herunterhängen, sondern stehen immer leicht ab.

Und auch das An- und Ausziehen klingt nicht gerade angenehm: 20 Minuten würde das schon in Anspruch nehmen – „aber wir werden immer schneller“, erzählt Reinsperger lachend, bevor sie wieder vor der Kamera benötigt wird: Ein Abendessen mit der Familie in der tschechischen „ Hofburg“ steht an.