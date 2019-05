Drehstart für programmierten Quoten-Hit „Maria Theresia II“

Nach Marie-Luise Stockinger, die für ihre Leistung mit der ROMY ausgezeichnet wurde, gibt für die Zeit nach 1740 jetzt Nestroy-Preisträgerin Reinsperger die Europa prägende Herrscherin. „ Maria Theresia hat so viel für Österreich verändert, in Bewegung gesetzt, hat sich nicht davor gescheut umzudenken und sich viel Kritik, Hohn und Gehässigkeit ausgesetzt – und jemanden mit so viel Haltung, Charakter und Durchsetzungsvermögen darzustellen, ist einfach toll“, wurde Reinsperger in einer ORF-Aussendung zitiert.

In zweimal 100 Minuten erzählt der Zweiteiler von den Schwierigkeiten, sich in Zeiten des Krieges als Staatsoberhaupt zu bewähren, es geht um den Umgang der nun etwas älteren Maria Theresia mit ihren innen- und außenpolitischen Gegnern, die Veränderung in der Persönlichkeit dieser Staatsfrau und daraus auch resultierend die Probleme einer Beziehung. Philipp Hochmair, bei dessen ARD-ORF-Reihe „Blind ermittelt“ gerade die letzten Drehtage absolviert werden, gibt eine besonders schillernde Figur der Historie: Friedrich Freiherr von der Trenck, seines Zeichens preußischer Offizier, Abenteurer, Schriftsteller und österreichischer Spion, als der er jedenfalls hingerichtet wurde. Weitere österreichische Schauspieler im Cast sind u.a. Anna Posch, Cornelius Obonya, Johannes Krisch und Dominik Warta. Drehen wird der internationale Cast abermals in der jeweiligen Landessprache.