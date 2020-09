Nach Corona-Erkrankung: Robert Dornhelm dreht weiter

Rregisseur Robert Dornhelm ist zurück am Set für das ORF-Format "Vienna Blood". Nachdem der 72-Jährige im August positiv auf Corona getestet worden war und sich in Folge auch in stationäre ärztliche Behandlung begeben musste, hatte zunächst Marvin Kren die ersten zehn Drehtage geleitet.

"Der Krankenhausbesuch hat meine Fantasie und meinen Arbeitsdrang beflügelt", zeigte sich Dornhelm in einer Aussendung voller Energie: "Es ist meine Hoffnung, diese Eindrücke aus meinen Covid-Träumen in poetisch makabre Leben- und Tod-Bilder umzusetzen."