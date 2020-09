Dornhelms "Maria Theresia"-Reihe in die USA verkauft

Das mehrteilige TV-Drama "Maria Theresia" war nicht nur in Österreich ein Seher-Hit. Das hat auch die internationalen Verkäufe beflügelt. Jan Mojtos Beta Film meldet nun den Vekauf in die USA. Die von Star-Regisseur Robert Dornhelm inszenierte Reihe wird in den USA und Kanada beim öffentlich-rechtlichen Sender PBS auf dessen VOD-Angebot Walter’s Choice zu sehen sein.

Die aufwändige Produktion erzielte bei ORF und den öffentlich-rechtlichen Sendern aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn sowie beim deutsch-französischen Sender arte Rekordquoten. Die MR Film plant nun unter der Regie des Emmy-Gewinners und Oscar-Nominees Dornhelm ("Anne Frank", "Krieg und Frieden", "Vienna Blood") einen abschließenden fünften Teil.