Produzent Auspitz zur fehlenden ORF-Finanzierung: „unwürdiges Schauspiel“

Nun wird in Österreich auch wieder für Action auf der Leinwand gesorgt. Am Montag hat in Wien der Dreh zu „Hades“ begonnen. „Für uns ist des etwas ganz Besonderes: Die MR Film kehrt in die Kino-Produktion zurück“, erklärt Produzent Oliver Auspitz im KURIER-Gespräch an. „Hades" ist eine, mit Abstrichen, wahre Geschichte, in deren Mittelpunkt ein persischer Migrant in Österreich steht, der in die Kriminalität abrutscht. „Das wird ein richtiges Action-Haudrauf-Komödien-Drama über einen, der sich durchs Leben kämpfen muss.“

In der Hauptrolle zu sehen sein wird Anoushiravan Mohseni, ein österreichischer Schauspieler, Musiker und Kampfsportler mit iranischen Wurzeln, der „da und dort schon zu sehen war, aber insgesamt noch überschaubare Rollen-Erfahrung hat. Aber das trauen wir uns jetzt zusammen.“ Um ihn herum ist ein Ensemble der Hochkaräter aufgestellt mit u. a. Alma Hasun, Proschat Madani, Fritz Karl, Aglaia Szyszkowitz, Aaron Karl und einige mehr. Regie führt Andreas Kopriva, für den es das Kino-Debüt ist. „Das wird ein richtig wilder Ritt werden“, der dank Filminstitut-Direktor Roland Teichmann möglich geworden sei.