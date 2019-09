"Der junge Kreisky" wird zum Stoff für einen Kino-Film

Wem es in Österreichs Gegenwart an Politikern mit Format fehlt, dem bietet der Kino-Film bald eine Ausflucht: Drehbuch-Autor Fritz Schindlecker, Historikerin und Filmemacherin Helene Maimann und Regisseur Harald Sicheritz arbeiten gemeinsam an „Der junge Kreisky“. Als späterer Bundeskanzler prägte er, dessen Todestag sich 2020 zum dreißigsten Mal jährt, Österreich. Sein politisches Leben begann aber sehr viel früher. In diesen Tagen wird die erste Drehbuch-Fassung für diesen Spielfilm fertig. Es zeigt einen jungen Menschen zwischen Wohlstand und Arbeiterkampf, Liebe und Bürgerkrieg, Gefängnis und internationaler Anerkennung, Folter und Flucht – bei der Musils "Mann ohne Eigenschaften" in der Manteltasche dabei war.

KURIER: Wie kommt man auf die Idee, einen Spielfilm machen zu wollen, der den jungen Bruno Kreisky und damit die wenig erfreuliche Zeit der ersten Republik zum Inhalt hat?

Fritz Schindlecker: Ich habe vor 15 Jahren Kreiskys ersten Memoiren-Band gelesen. Das war schon sehr faszinierend, wie und warum jemand aus gutbürgerlichem Haus sich der Vereinigung sozialistischer Mittelschüler zuwendet und sich dann, auch bedingt durch den Polizeieinsatz bei der Justizpalast-Demonstration der dort aktiven sozialistischen Arbeiterjugend anschließt. Kreiskys Vater war ja Generaldirektor der Österreichischen Wollindustrie AG und Zensor der Österreichischen Nationalbank. Filmisch wird das der etwas amüsante Einstieg, dass Kreisky seiner Mutter gesagt hat, er gehe zum Elmayer in die Tanzschule und dann dementsprechend ausstaffiert bei der SAJ angetreten ist – das haben die sicher sehr goutiert. Interessant ist natürlich auch sein privates Umfeld und seine Karriere, die Verhaftungen, der Sozialisten-Prozess, bei dem es um Hochverrat ging, worauf die Todesstrafe stand und seine Rede dort, in der er sich zu seiner Sache bekannt hat und die ihn international bekannt gemacht hat.

Harald Sicheritz: Politische Laufbahnen, die in der Zwischenkriegszeit begonnen haben, sind kaum Gegenstand des österreichischen Films. Und das ist wichtig zu betonen: Es wird ein fiktionaler Film und keine Spiel-Doku. Wir beginnen 1927, als Kreisky 16 Jahre alt ist, und lassen es im Jahr 1938 enden, als er es noch ins Exil schafft mit einem Flug von Wien über Berlin nach Kopenhagen und schließlich Schweden.