Doppelter Prime-Time-Sieg für "Tage, die es nicht gab“ in der ARD

Die erste Folge der Dramaserie wurde am gestrigen Dienstagabend von 3,72 Millionen Zuschauer verfolgt. Das bedeutete einen Markanteil 14,1 Prozent, "was für einen ganz neuen Stoff kein schlechtes Ergebnis ist“, so das Online-Branchenmagazin dwdl.de. Bei Folge 2 sank die Reichweite leicht auf 3,37 Millionen oder 13,4 Prozent – da lief in Deutschland parallel auf Amazon Prime der Fußball-Champions-League-Schlager Paris SG gegen Bayern München. Noch dazu konnte die Serie bei den 14- bis 49-mit der Auftaktfolge erfreuliche 8,5 Prozent erreicht, womit man sich in Deutschland zur Primetime sogar knapp an die Spitze setzte. Mit den Werten zum Start lag man über Senderschnitt.