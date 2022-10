"Tage, die es nicht gab": Zuerst Sektfrühstück, dann Lebenskrise

Ob sich die acht Episoden an der erfolgreichen US-Serie „Big Little Lies“ orientieren, darüber sind sich die Beteiligten dann nicht ganz einig. Für Produzent Oliver Auspitz war die US-Serie durchaus ein Ideengeber. Das kann auch Franziska Weisz bestätigen, die im Gespräch sagt, dass das Projekt von Anfang an als „Big Little Lies auf Österreichisch“ angelegt gewesen sei. Etwas anders sieht das Drehbuchautor Mischa Zickler, der da keine besonderen Parallelen zwischen den beiden Serien erkennen kann: „Es gibt keine Ähnlichkeiten in der Auflösung. Es gibt nicht einmal Ähnlichkeiten in der Erzählweise. ,Tage, die es nicht gab‘ handelt im Kern von einer Freundschaft zwischen vier Frauen, die sich seit Jahrzehnten kennen. Sie haben Schicksalsschläge gemeinsam durchgestanden, schöne Momente zusammen erlebt, aber es sind über die Jahre auch Geheimnisse zwischen ihnen entstanden“, sagt Mischa Zickler.

„Wir sind vier Frauen, die ähnlich alt sind, aber total unterschiedliche Typen, mit ganz unterschiedlichen Leben“, ergänzt Franziska Weisz, die von dieser Serie von Anfang an überzeugt war. „Ich habe das Drehbuch gelesen und wusste sofort, also bereits nach der dritten Seite, dass diese Rolle ein Geschenk für mich ist. Ich fand Miriam Hintz, also die Frau, die ich spiele, extrem cool und wollte sofort, dass sie meine Freundin wird (lacht). Ich habe die Figur kennengelernt, sie gespürt und war sofort mit ihr verbunden“, sagt die Schauspielerin, die derzeit für einen neuen „Tatort“ vor der Kamera steht.