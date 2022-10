"Wenn alles durchdreht": Helene Fischer pariert sogar die Klo-Frage

Über die Herausforderungen der neuen Show spricht sie ebenfalls ohne Scheuklappen. Bei der München-Show habe sie gemerkt, „das habe ich schon irgendwie noch gewuppt“, aber für die nächsten Aufgaben müsse sie wieder zurück in ihr Sportprogramm. Sie sei in letzter Zeit „richtig faul gewesen“. Und es dürfe schon mal ein Speckknödel sein.

Wie eine Billa-Kassiererin?

„Das ist ja das Geile an ihr“, sagt Grissemann und wechselt in die dritte Person, dass man ihr durch ihr „leidenschaftliches Understatement“ den Weltrang gar nicht ansehe. „Die Konzerte sind in zehn Minuten ausverkauft, aber du wirkst so, als könntest du auch eine Billa-Kassiererin sein.“

„Ja“, sagt Fischer spontan und lacht. Es lebe sich so viel angenehmer und schöner, meint sie. „Es gibt nichts, das mich abheben lässt. Ich liebe nach wie vor meinen Job, den mach ich dann. Und wenn ich die Bühne verlasse, bin ich wirklich so wie ihr alle auch.“

Die Frage nach dem Zuschauerschnitt kann sie gar nicht so richtig beantworten. Aber Stermann stellt dann ein Rechenspiel an. Ob es nicht viel effektiver wäre, in jeder größeren Stadt eine Arena für eine Million Leute zu bauen, dann müsste sie nicht so oft auftreten.

„Das nervt mich schon seit Jahren“, scherzt sie.

„Aber man kann nicht das ganze Leben auf diesem Erdenrund auf Helene Fischer ausrichten“, sagt Grissemann. „Sie muss sich auch hin und wieder fügen.“

Fischer schweigt, lächelt aber.

Viel Holz

Schön langsam scheint die Luft aus dem Gespräch ein bisschen raus. Da fragt Grissemann:

„Was machst du eigentlich mit deinem Geld, liebe Helene?“

Helene kann sich kaum halten vor Lachen ob des abrupten Themenwechsels. Es geht um Geldanlage in schwierigen Zeiten, wie sie mit der Energiekrise umgehe.

„Man muss einfach clever bauen“, sagt Fischer, „schön viel Holz.“

Damit meint Fischer nicht, dass sie mit ihrem eigenen Haus den Ofen einheizt. Es gehe um eine optimierte Wärmeregulierung im Wohnraum.

Sie bekomme natürlich die Teuerung mit und die Menschen tun ihr auch leid, sagt sie und findet sofort wieder den richtigen Ton. „Ich weiß es umso mehr zu schätzen, wenn sie zu Konzerten kommen.“

Stermann findet das auch „sehr klug von den Leuten“ - so ein Helene-Fischer-Konzert bringe Erwärmung, „man reibt sich an den andern.“

Dann noch einmal die Frage nach der Größe. Es kommt der Bowie, Beatles- und Rolling-Stones-Vergleich.

Helene Fischer reagiert darauf mit einer Slapstickeinlage. Sie versinkt langsam in ihrem Sessel, richtet sich elegant wieder auf, und antwortet wahrheitsgemäß: „Man sollte da besser nicht drüber nachdenken.“

Privat, beim Wickeln, singe sie „natürlich“ auch - wahrscheinlich keine Arbeiterlieder wie Dirk Stermann - und entdecke dabei gerade, dass sie sich noch wenig mit dem Thema Kinderlieder beschäftigt habe. Das könnte ein „next Step“ in der Karriere sein. Zuvor sagte sie schon, sie verfolge keinen Masterplan. Jetzt sagt sie, eine Show in Las Vegas würde sie zwar reizen - als „Wahn- und Traumgedanke“, aber: „Meine Prioritäten haben sich tatsächlich ein bisschen verschoben.“

Stermann bringt es auf den Punkt: „Ich hab das Gefühl, du bist gerade eine sehr glückliche Frau, dir geht’s extrem gut, kann das sein?“

„Ja, total.“

Grissemann, verschmitzt: „Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen.“

„Dass du eine glückliche Frau bist?", meint Stermann.

Geld und Männer

Nach diesem mehr als geglückten Gespräch kam eine weitere Frau ins Studio. ORF-Literaturjournalistin Katja Gasser gab Auskunft zu einem Buch mit Dialogen mit ihrer Tochter.