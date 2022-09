Hofburg-Kandidaten abgeprüft: Die Verfassung ist kein Kindergarten in Kabul

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*

Applaus, Applaus. „Im Zentrum“ ist aus der Sommerpause zurück, und das mit Publikum im Studio. Aber das ist vorläufig nur einem Sonderformat geschuldet, denn an diesem Sonntag wurden erstmals alle Kandidaten in ein TV-Studio eingeladen.

Gekommen waren nur sechs, denn der Amtsinhaber nimmt, wie angekündigt, nicht an Wahlkonfrontationen Teil. Die von Moderatorin Claudia Reiterer verlesene Begründung: „Die Wahrung der Würde des Amtes ist für den Bundespräsidenten sehr wichtig.“

Nun hat Alexander Van der Bellen schon Recht damit, dass sich seine Amtsvorgänger vor ihrer Wiederwahl auch keinen Fernsehdiskussionen stellten. Aber so eine Situation gab es zuletzt 2010 bei Heinz Fischer gegen Barbara Rosenkranz. Das ist immerhin zwölf Jahre her. Seither hat sich in der Medienwelt viel getan. Hinzu kommt, dass sich sechs Gegenkandidaten aufstellen ließen, die nun dank der Wahlsendungen in vier verschiedenen Sendern ihre Botschaften ausführlich darlegen können. Und eine wird sein: Der Bundespräsident sei abgehoben und verweigere sich der Diskussion.

Unwürdig?

Natürlich stellt sich auch die Frage, ob Van der Bellen generell die Teilnahme an TV-Diskussionen als unwürdig empfindet, oder ob er dabei auch an seine Gegenkandidaten gedacht hat.

Fischer sagte vor zwölf Jahren, dass „man nicht amtierendes Staatsoberhaupt des ganzen Landes sein und gleichzeitig an einer TV-Konfrontation teilnehmen“ kann. Zudem seien die Aussagen von Rosenkranz zum Verbotsgesetz und zu Gaskammern „nicht diskutierbar“ gewesen.

Derlei Tiefen wurden bisher gottlob nicht angesteuert, aber dem Präsidenten ist wohl auch nicht danach, Slogans wie „Wählst du Gerald Grosz, bist du die Regierung los“ zu diskutieren.

Die ORF-Dramaturgie half am Anfang auch tüchtig mit, die Kandidaten klein wirken zu lassen. Da wurde gleich einmal eine Straßenumfrage eingespielt, in der zum Beispiel Grosz in den Bereich des „Kasperltheaters“ gerückt wurde - wenngleich auch jeweils eine positive Gegenmeinung eingespielt wurde.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es dann mit einer Art Quiz weiter, in dem die Bewerber Verfassungsfragen beantworten mussten. Sie traten gewissermaßen gegen den im Publikum sitzenden Verfassungsrechtler Karl Stöger an, der zwangsläufig die Oberhand behalten musste. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, selbst Jurist und Ex-Volksanwalt, schaffte immerhin ein Unentschieden: Ob es Korinek oder Adamovich war, der in der Frage, ob der Bundespräsident ein Gesetz jedenfalls unterzeichnen muss, eine großzügigere Auslegung vertrat, konnte nicht letztgültig geklärt werden.

"Keine Gouvernantenprüfung"

Auch dieses Format schadete der Würde der Anwesenden - und dass „VdB“ an einem solchen Test nicht gern teilnehmen würde, könnte man dann tatsächlich gut verstehen.

Grosz beschwerte sich dann auch: "Machen wir doch keine Gouvernantenprüfung daraus“, und: „das ist doch bitt’schön kein Kindergarten.“

Reiterer antwortete: „Herr Grosz, die Verfassung ist kein Kindergarten.“

Nun fragt man sich, was er damit meinte: Ob hier jemand zur Gouvernante geprüft werden soll? Nein, es geht ja um die Bundespräsidentenwahl. Offenbar meinte er, dass eine Gouvernante die Kandidaten abgeprüft hat. Das ist dann doch eine ziemlich unfreundliche Aussage.

Anstatt auf die diversen Ungenauigkeiten einzugehen (Grosz: „Wir werden uns bis zur Wahl alle einlesen“), werfen wir einen Blick auf die Mottos, mit denen die sechs Männer in die Diskussion gingen.

Walter Rosenkranz: „Holen wir uns unser Österreich zurück“

Wo ist es dann gerade, unser Österreich, möchte man fragen. Sitzen wir gerade im Ausland, wenn wir im Büro oder in unserer Wohnung sitzen?

Tassilo Wallentin blieb unmissverständlich und zitierte die Bundeshymne: „Mutig in die neuen Zeiten. Einem starken Herzen gleich.“

MFG-Kandidat Michael Brunner machte es sich noch einfacher und zitierte einfach den eigenen Parteinamen: „Menschen - Freiheit - Grundrechte“

„Menschen - Sicherheit -Zukunft“, sagt Dominik Wlazny. Seine Partei heißt übrigens nicht MSZ.

„Make Austria Grosz again“, sagt ein anderer. Das ist auch interessant, denn Österreich war mit großer Sicherheit nie Grosz und wird es hoffentlich auch nicht werden. So Ich-bezogen war nicht einmal Trump, dass er die USA in „Trump“ umbenennen wollte.

Geradezu philosophisch zeigte sich der Schuherzeuger Heinrich Staudinger: „Es geht weniger, als wir uns wünschen. Aber: Es geht viel mehr, als wir glauben.“