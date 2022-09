Van der Bellen wirbt mit "vielgeliebtes Österreich" ums höchste Amt

Um "Solidarität auf verschiedenen Ebenen" geht es beim dritten Plakat, das Van der Bellen mit einem jungen Burschen und dem Satz "Zusammenhalt macht uns sicher" zeigt. Es gehe nicht nur um den Zusammenhalt in Österreich, sondern auch innerhalb der EU. "Putin will die EU auseinanderdividieren. In der Krise hat die Union Entschlossenheit und Geschlossenheit gezeigt", so Van der Bellen.

Wieder hemdsärmelig und in der Hofburg zeigt sich der Amtsinhaber in seinem vierten Sujet mit dem Satz "Mit Österreich spielt man nicht". Damit meint der Bundespräsident den Umgang mit der EU, der Neutralität und miteinander. Man müsse Menschen immer an einen Tisch holen, dürfe "nicht mit wesentlichen Interessen spielen".

Für Van der Bellen ist am 9. Oktober eine Wahl zu schlagen. Es handle sich um "keine Wiese. Es ist schon gar keine gmahde Wiesn", so Van der Bellen auf Nachfrage. Es sei "schwer, die Wahlbeteiligung zu prognostizieren". Er hofft, "so viel Zustimmung zu bekommen, dass dann Klarheit herrscht." Sollte es doch zu einer Stichwahl kommen, so sei das "das Wesen einer Demokratie".