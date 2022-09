Das war die erste TV-Debatte zur Hofburg-Wahl

In vier Wochen wird bekannt sein, wer Bundespräsident wird - sofern es keine Stichwahl gibt.

Sechs Männer fordern Amtsinhaber Alexander Van der Bellen heraus. Sie stehen einander am Sonntagabend bei einem Im Zentrum Spezial gegenüber. Van der Bellen selbst ist nicht in die Sendung gekommen - das sei Tradition unter Amtsinhabern, auch, um die Würde des Amtes zu wahren, hat sein Büro ausrichten lassen.

Die sechs anderen Kandidaten müssen sich einem „Test“ stellen - jeder von ihnen bekommt eine Frage zu den Rechten und Pflichten eines Bundespräsidenten gestellt und musste sie beantworten. Sattelfest sind dabei nicht alle Kandidaten - Gerald Grosz gibt aber zu bedenken: „Machen wir das nicht zu einer Gouvernanten-Prüfung“, man solle stattdessen über die Teuerung diskutieren.

Debattiert wird dann auch gleich über die Neutralität. Dominik Wlazny (Bierpartei), erklärt, es sei gut, dass Österreich ein neutrales Land ist, „aber was ich bekrittle, ist, dass es keine ordentliche Sicherheitsdebatte gibt, geknüpft an eine Heeresreform“. Heinrich Staudinger hingegen findet, „dass die Neutralität ein wunderbarer Boden für Konfliktparteien ist, den Frieden zu verhandeln“. Jetzt auf 2,2 Prozent des BIP aufzurüsten hält er für „vollkommen hirnrissig“. Für Walter Rosenkranz (FPÖ) ist die Neutralität eine „verdammte Verpflichtung“. Man habe die politische Neutralität durch die Teilnahme an den Russland-Sanktionen bereits verlassen, sagt Grosz. Michael Brunner (MFG) wünscht sich für Österreich eine Vermittlerrolle und ein Bekenntnis zur Neutralität. Aber: „Natürlich muss man diese Neutralität auch schützen können.“ Tassilo Wallentin will angesichts einer aktuellen „Weltrkiegsbedrohung“ mehr Abstimmung auf allen politischen Ebenen und gegebenenfalls eine Volksabstimmung.

DafĂĽr, dass auch Frauen Wehrdienst leisten mĂĽssen, will sich keiner der Kandidaten aussprechen.