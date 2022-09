Sommergespräch: Auch der fünfte Parteichef wollte "ausreden" können

Letztlich sei für ihn das Strafrecht die entscheidende Instanz. "Schuld gesprochen wird in Österreich nicht von den Medien, nicht vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sondern von den Gerichten.“

"Wer legt fest, was Moral ist? Sie?“

Schmuck fragte, ob das Strafrecht die alleine Richtschnur für ihn sei.

Daraufhin berief sich Nehammer ausgerechnet auf den Juristen Alfred Noll (einst Liste Pilz), der in einem Kommentar sinngemäß geschrieben habe: Was sonst solle die Richtschnur sein?

Und Nehammer zu Pötzelsberger: "Wer legt fest, was Moral ist? Sie?“

„Das sollte man vielleicht auch für sich selbst festlegen können“, meinte Pötzelsberger.

„Aber wer ist das?“ fragte sich Nehammer.

Er wollte an diesem Punkt nicht über sich selbst sprechen, sondern blieb lieber bei seinem Gegenüber: "Wer sagt, was gute Sitte ist. Wer sagt, was gerade ethisch ist und was nicht ethisch ist?“

„In einem gesamtgesellschaftlichen Grundkonsens kommt man auf einen gemeinsamen Befund, was eine Gesellschaft akzeptiert und was sie nicht akzeptiert“, so Nehammer in seinem kurzen Exkurs in Staatslehre.

Das nennt man dann wohl gemeinhin Wahlen, oder Umfragen. Und auf letztere sollte sich Nehammer derzeit nicht allzu sehr stützen.