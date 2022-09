ORF-Sommergespräche: Im Schnitt 747.000 Zusehende bei Nehammer

Das fünfte und somit letzte Interview der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) haben im Schnitt 747.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent, wie der Sender in einer Aussendung mitteilte. In Spitzen waren am Montagabend bis zu 805.000 Zusehende via ORF 2 mit dabei.

Nach Abschluss der Reihe lässt sich feststellen, dass die fünf Ausgaben durchschnittlich 723.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten (27 Prozent Marktanteil). Insgesamt wurden 2,549 Millionen Österreicherinnen und Österreicher im weitesten Seherkreis erreicht, was 33,8 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspreche. Die ORF-"Sommergespräche" wurden heuer von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck auf der Terrasse des neuen ORF-Mediencampus geführt.