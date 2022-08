Rendi-Wagner: "Ich vertraue der Wien Energie"

In puncto russischem Angriff auf die Ukraine meinte Rendi-Wagner, Sanktionen seien notwendig, Europa müsse „geeint bleiben“. „Unser Ziel kann nicht sein, dass das Unrecht siegt“. Allerdings müsse sich jeder Regierungschef dessen bewusst gewesen sein, „dass diese Sanktionen der eigenen Bevölkerung schaden“. Man solle die Energie, die man in die Sanktionen gesteckt habe, auch in Verhandlungsbemühen legen.

Es müsse „immer einen Raum für Dialog und Frieden geben“, als Möglichkeit stellte sie sich ein Format wie jenes zu den Verhandlungen über das JCPOA mit dem Iran vor. Doch wie und was genau verhandelt werden könnte, blieb die SPÖ-Vorsitzende schuldig.