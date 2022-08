Wien Energie: Die SPÖ sucht Schuld bei Türkis-Grün

Ist es denkbar, dass Wien Energie erst am Wochenende von der Notlage erfahren hat? „Das ist undenkbar. Ein ordentliches Risikomanagement hätte die Situation auf der Arbeitsebene zumindest vor ein paar Wochen bemerken müssen“, widersprechen Insider. Entweder das Risikomanagement von Wien Energie habe die Situation nicht durchschaut – was kaum vorstellbar sei – oder eben nicht ernst genug genommen. Genauso hätte die Wiener Stadtregierung darüber informiert sein müssen, da der Aufsichtsrat von Unternehmen der Stadt Wien besetzt ist.

Wie wird also Rendi-Wagner ihren Parteigenossen, Bürgermeister Michael Ludwig, in der Causa verteidigen? Einen Vorgeschmack lieferte der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried via Aussendung. Er holte zum Gegenschlag gegen Türkis-Grün aus. Seit Monaten fordere die SPÖ die Regierung dazu auf, auf EU-Ebene in die Preisbildung einzugreifen. Wegen der „explodierenden Wahnsinnspreise“ würden noch mehr Energieversorger Probleme bekommen, prophezeite Leichtfried.