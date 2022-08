Meinl-Reisinger über FPÖ: "Die begehen Verrat"

Die, die eine Aufhebung der Sanktionen fordern, seien "Putins Verbündete in Europa": "Die extremen Rechten. In Österreich die FPÖ, vielleicht auch die Impfgegner, die sich seit Jahren an Destabilisierungskampagnen beteiligen. Und von denen kommt auch oft der Vorwurf, man sei Volksverräter. Die begehen Verrat an unseren europäischen Werten", sagte sie. Die Frage Pötzelsbergers, ob das nicht sehr hart formuliert sei, bejahte sie, aber man müsse das im Zeichen einer "wehrhaften Demokratie" so hart formulieren: "Es ist ein Verrat an unseren Werten."

In puncto Neutralität verteidigte Meinl-Reisinger die NEOS-Position, Österreich an einer etwaigen EU-Armee teilnehmen zu lassen. Hier kam sie jedoch ins Schwimmen: "...dass wir teilnehmen an sogenannten Battlegroups, mit einem Berufsheer übrigens – es ist ja immer Berufsheer…“, sagte sie.

Diese EU-Battlegroups bestehen seit 2005 und kamen seither nie zum Einsatz. Österreich beteiligte sich bereits viermal, gemeinsam mit anderen Staaten an einer Battlegroup (die sich alle halben Jahre aus anderen Nationen zusammensetzt). In Österreich gilt die Wehrpflicht.