Nach "ZackZack", "Kontrast" und Co. setzen Neos auf Online-Medium "Materie"

Gegründet wurde "Materie" im Frühjahr 2022 vom Parlamentsklub der Neos. Seit 25. Juli ist die "liberale Medienplattform" nun online.

Ziel sei es, wie auf www.materie.at nachzulesen ist, "den politischen Diskurs in Österreich mit Recherchen und Debatten zu fördern". Die Redaktion agiere dabei "unabhängig von der politischen Tageskommunikation".

Als Herausgeberin fungiert Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die in einem Brief wissen lässt: "Wer wie bei üblichen Parteimedien hier erwartet, dass es um 'Wir sind so gut, die anderen hingegen so böse' geht, der ist bei Materie falsch".