Bundeskanzler Nehammer: "Wer legt fest, was Moral ist?"

Gleich zweimal wurde ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer beim ORF-Sommergespräch gefragt, ob er sich nicht entschuldigen wolle. Wegen der Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP, wegen der Turbulenzen, die die drei Kanzlerwechsel verursacht hätten und auch wegen der Wahlkampfkosten im Jahr 2019. Vom Bundesrechnungshof wird ja angezweifelt, dass diese korrekt abgerechnet worden sind.

Die erhoffte Entschuldigung bekamen die beiden Moderatoren Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger allerdings nicht zu hören. Nehammer gestand zwar ein, dass es gegen einige Personen Verdachtsfälle gibt, dass per SMS oder Whatsapp Postings geschrieben worden sind, "die alles andere als erträglich waren". Er verneinte aber erneut, dass die ÖVP an sich ein Korruptionsproblem hätte. Nehammer: "Das kann ich so nicht stehen lassen." Und: "Wer legt fest, was Moral ist? Wer sagt, was gerade ethisch ist?" Letztlich sei für ihn das Strafrecht die entscheidende Instanz. "Schuld gesprochen wird in Österreich nicht von den Medien, nicht vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sondern von den Gerichten."