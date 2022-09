Helene Fischer: "Es ist ein Kampf mit mir selbst"

Fischer: "Es ist wirklich manchmal ein Kampf in mir selbst"

Im Interview mit Frauke Ludowig für "Exclusiv Weekend" auf RTL gab der Mega-Star weitere Einblicke in sein Leben im Rampenlicht. Eine Pressekonferenz zu geben, sei für neu gewesen. Sie halte ihr Privatleben lieber aus der Öffentlichkeit heraus.

"Ein Teil von mir, ein kleiner Teufel, ist dann da und sagt: 'Öffne dich nicht zu weit', auch wenn es irgendwie inkonsequent ist, weil du als Künstler so authentisch wie möglich sein möchtest", so Fischer gegenüber RTL. "Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, wenn ich das tue, ist danach eventuell mein Privatleben offen gelegt. Es ist wirklich manchmal ein Kampf in mir selbst."