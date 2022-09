Veränderte Gesichtszüge: Demi Moore sieht Tochter Rumer immer ähnlicher

Gerüchte um vermeintliche Beauty-OPs ranken sich immer wieder in Bezug auf Demi Moore. Zuletzt hatte es 2021 der Fendi-Fashionshow im Rahmen der Fashion Week in Paris den Eindruck gemacht, als hätte sich die 59-Jährige einem Eingriff beim Beauty-Doc unterzogen, da ihre Mundpartie als auch ihre Wangen eigenartig verändert aussahen und ihr Gesicht zudem kaum Falten aufwies. Demi Moore selbst hüllt sich in Schweigen und lässt die Spekulationen umkommentiert.

Demi Moores Schönheitsrezept

Stattdessen verschreibt sich die Schauspielerin, die in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, einem gesunden Lebenswandel. Jahrelang sei sie von Alkohol, Schmerzmitteln und Kokain abhängig gewesen, berichtete Moore in ihren Memoiren mit dem Titel "Inside Out". Zudem habe sie wie besessen auf ihre Figur geachtet und ohne Ende gesportelt. Inzwischen geht es die dreifache Mutter entspannter an. Bedenklichen Radikal-Diäten hat Moore schon lange abgeschworen. "Ich muss einfach mein normales Gewicht haben", stellt sie in ihrem Buch fest und setzt auf eine gesunde Ernährung.