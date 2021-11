Demi Moore und die Fitness-Sucht

Früher hielt sich Demi Moore eigenen Angaben an eine strikte Diät und sportelte wie verrückt, um in Form zu bleiben. Mit 58-Jahren geht es die Schauspielerin inzwischen entspannter an - auch wenn Moore eine gesunde Ernährung heute wichtiger ist denn je.

Demi Moore war früher fitnesssüchtig

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich aufhören könnte zu trainieren", schreibt die dreifache Mutter in ihren Memoiren "Inside Out" über ihren früheren Fitness-Wahn. Nachdem sie 1992 neben Tom Cruise und Jack Nicholson in dem Militärgerichtsdrama "Eine Frage der Ehre" zu sehen war, versuchte Moore lange Zeit zwanghaft, ihr Gewicht zu halten. "Für diesen Film in Form zu kommen, hat die Besessenheit vom Training ausgelöst, die mich in den nächsten fünf Jahren verzehrte. Ich habe nie gewagt, nachzulassen."

Jahrelang hielt sie sich zudem an extreme Diäten - was einen Jo-Jo-Effekt zur Folge hatte. Doch weder dünn noch mit etwas mehr Kilos an den Hüften habe sie sich gefallen. "Ich war weder in dem einen noch im anderen Stadium glücklich", erzählte Moore einmal.