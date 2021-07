Rumer Willis viel zu dünn? Demi Moores Tochter trotzt Mager-Kritik

Zu dünn? Rumer Willis gibt Hatern Konter

Zuvor hatten einige ihrer Fans die Schauspielertochter attackiert und ihr vorgeworfen, dass sie zu dünn aussehen würde. Die Body-Shamer hätten sie aufgeregt, wie Rumer Willis am Dienstag in einer Instagram-Story schrieb. "Nach der Flut einiger wirklich unangemessener Kommentare zu meinem Bild, das ich gestern gepostet habe, war ich wirklich deprimiert, weil ich die albernen Bilder, die ich gemacht habe, wirklich genossen habe", so Willis, die sich von der "Kritik" aber offensichtlich nicht den Spaß an ihrem Urlaub verderben lässt.