Brisantes Gerücht über John Travolta und Demi Moore

Könnten die Schauspieler Demi Moore und John Travolta bald das nächste große Hollywood-Traumpaar werden? Die deutsche Bild-Zeitung streut dieses Gerücht gerade. Demnach sollen sie unter anderem bei einem intimen Abendessen in Santa Monica (Kalifornien) gesichtet worden sein. "Die beiden haben am Ecktisch gesessen, im Kerzenlicht. Es sah sehr romantisch aus. Sie lachten viel und hielten sogar Händchen", zitiert das Boulevardblatt in einem Bericht eine Kellnerin. Moore und Travolta haben sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert.