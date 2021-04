John Travolta: Sohn Jett wäre heute 29 Jahre alt geworden

Hollywoodstar John Travolta musste in seinem Leben schon einige Schicksalsschläge einstecken. Am 12. Juli 2020 verstarb seine Ehefrau Kelly Preston an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Für ihren Ehemann bedeutete ihr Tod einen schweren Verlust. Rund 30 Jahre lang war der Hollywoodstar mit dem ehemaligen Model verheiratet. 1977 war Travoltas erste große Liebe Diana Hyland im Alter von nur 41 Jahren verstorben, ebenfalls an Brustkrebs. Ein Jahr später starb auch Travoltas Mutter Helen an Krebs. 2009 war Travoltas und Prestons ältester Sohn Jett im Alter von nur 16 Jahren auf den Bahamas durch einen Krampfanfall ums Leben gekommen.

John Travolta gedenkt seinem Sohn Jett zum Geburtstag

Der Junge wurde damals bewusstlos von seinen Eltern im Bad gefunden. Wiederbelebungsversuche scheiterten, Jett starb noch vor Ort, nachdem er sich seinen Kopf am Rand einer Badewanne angeschlagen hatte.

Am 14. April wäre der Sohn des Hollywoodstars 29 Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstages seines Sohnes teilte Travolta ein Foto von Jett. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt einen jungen Jett, der in die Kamera lächelt, während Travoltas Augen auf das strahlende Gesicht seines Sohnes gerichtet sind.

In der Bildunterschrift gedenkt Travolta Jett anlässlich seines Geburtstages. "Alles Gute zum Geburtstag mein schöner Jetty. ich liebe dich", schrieb der "Pulp Fiction"-Star und bekennende Scientologe unter das Bild.