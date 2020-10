Nach Tod seiner Ehefrau: Weiterer schmerzlicher Verlust für John Travolta

Es sind schwere Zeiten für Hollywoodstar John Travolta: Nachdem im Juli seine geliebte Ehefrau Kelly Preston im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Brustkrebserkrankung verstorben ist, muss sich der Schauspieler nun auch von seinem Neffen Sam Travolta jr. verabschieden.

Sam Travolta jr. ist Ende September verstorben

Wie die britische Sun berichtet, ist der Drehbuchautor und Sohn von John Travoltas älterem Bruder Sam mit 52 Jahren verstorben. Die Todesursache ist unbekannt.

Bereits am 23. September soll Sam Travolta jr. in seinem Haus in Mount Horeb im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin tot aufgefunden worden sein. Sein Ableben wurde aber erst jetzt bekannt.