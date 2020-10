Kelly Preston: Travolta teilt Hochzeitsfoto als Hommage an verstorbene Frau

Am 13. Oktober wäre John Travoltas Ehefrau Kelly Preston 58 Jahre alt geworden. Als Hommage an Preston, die vor drei Monten nach zweijährigem Kampf gegen Brustkrebs verstorben ist, hat Travolta nun ein rührendes Posting auf Instagram geteilt.

John Travolta teilt Hochzeitsfoto

Mit einem Hochzeitsfoto feierte der Hollywoodstar den Geburtstag seiner verstorbenen Ehefrau, die er 1991 geheiratet hatte. Darauf zu sehen ist das Paar Seite an Seite am Tag seiner Hochzeit. Preston lächelt mit blonden Locken und Brautschleier in die Kamera. Neben ihr strahlt ein glücklicher Travolta, im Smoking mit Fliege. Dazu veröffentlichte der Schauspieler ein Foto seiner Eltern von ihrem Hochzeitstag.

"Happy Birthday, hon!", schrieb der "Grease"-Star. "Ich habe dieses Foto von der Hochzeit meiner Mutter und meines Vaters gefunden. Es war schön, unser [Foto] neben dem ihren zu sehen. All meine Liebe, John", schrieb der 66-Jährige.