Travolta tanzt mit Tochter Ella für verstorbene Ehefrau Kelly Preston

Am 12. Juli hat Schauspielerin Kelly Preston den Kampf gegen den Brustkrebs verloren. Die Ehefrau von John Travolta verstarb im Alter von nur 57 Jahren.

John Travolta tanzt mit Tochter für verstorbene Frau

Nach dem Tod seiner geliebten Frau teilte Travolta via Facebook seinen Fans mit, dass er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen würden, um den Verlust seiner Frau zu verarbeiten. Seine Familie und er bräuchten Zeit, um zu heilen schrieb der "Grease"-Star vor über einem Monat in dem Posting, in dem er Prestons Tod öffentlich machte.