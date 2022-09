So wird das neue ORF-Programm: Frische Serien, anderes „ZiB“-Studio

Am Tag nach der bildgewaltigen Beisetzung von Queen Elizabeth II. zeichnen die Quoten ein klares Bild: Drei Millionen Zuseher in Österreich verfolgten die neunstündige Sondersendung rund um das Staatsbegräbnis in ORF2 und ORFIII. Das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahre.

Daraus schöpft man im ORF, vernehmbar bei der Pressekonferenz zur TV-Saison 2022/23 am Dienstag, Hoffnung und Motivation. „Ein Tag, der fast perfekt war für den ORF“, sagte Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, zumal am Montag auf dem von ihr verantworteten ORF1 auch noch die Serie „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu einen guten Start hingelegt hat. Groiss-Horowitz unterstrich dabei, dass sowohl Sondersendung als auch Serie durch die Sonderdotierung des Programmbudgets mit zusätzlich 15 Millionen aus Umschichtungen und Kürzungen in der Struktur möglich geworden sind. „Wir wollen fürs Programm sparen und nicht am Programm.“