"Der Schwarm"-Regisseurin Eder: "Das Monster sind wir Menschen"

Wale zerstören Boote, Krabben greifen Strände an, Muscheln legen Schiffe lahm: In Frank Schätzings „Der Schwarm“ wehrt sich die Natur gegen den Menschen. Aus dem Bestseller entsteht gerade die teuerste deutsche Serie. Aktuell befindet sie sich in der Postproduktion, ein erster Trailer wurde nun in Berlin präsentiert. Die Österreicherin Barbara Eder („Thank you for Bombing“, „Barbaren“) führte bei vier von acht Episoden Regie.

KURIER: Was hat Sie am „Schwarm“ gereizt?

Barbara Eder: Das Thema, dass alles miteinander verbunden ist. Was wir der Natur antun, tun wir uns selber an. Das ist super aktuell. In der Serie entsteht zunehmend der Gedanke, dass es ein Monster gibt, das uns Menschen zerstören will. Doch irgendwann erkennst du, dass das Monster wir Menschen sind. Der Gedanke, dass unsere Welt nur dann gerettet werden kann, wenn wir Menschen zerstört werden, ist provokant und regt durchaus zum Nachdenken an. Und ich mochte, dass es so eine multinationale Serie ist.

Der Protagonist in „Der Schwarm“ ist kein Mensch.

Genau, die Geschichte beginnt mit einem Fischer, der unter Wasser taucht, weil sich sein Netz in Korallen verfangen hat. Plötzlich merkt er, dass ein wunderschöner Fischschwarm über ihm ist. Er hält noch immer die Luft an, um das Netz zu zerschneiden. Als er Luft holen und wieder hoch will, verhindert der Schwarm das. Der Fischer wird nie wieder auftauchen. Das ist das erste von verschiedenen Phänomenen überall auf der Welt. Man kommt dann drauf, dass es ein Aufstand der Natur ist.