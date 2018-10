Warum Hollywood so gerne in Ungarn dreht

Orbán investiert gerne in Kultur – er sieht sie als wichtigen Bestandteil der nationalen Identität. So werden aktuell beispielsweise mehrere Milliarden Forint in Umbauarbeiten der Staatsoper und anderer ungarischer Theater gesteckt.

Als Vajna 2011 anfing, gab es teils laute Proteste aus der Branche. In einem offenen Brief sprachen sich Regisseure wie Béla Tarr („Satanstango“), aber auch die eben erwähnten Ildikó Enyedi und Kornél Mundruczó dagegen aus, dass Vajna quasi allein das Sagen über die Filmbranche haben sollte. Umstritten ist auch dass der Filmfond bei den von ihm geförderten Produktionen den „ Final Cut“ übernehmen darf. Von diesem Recht habe man aber noch nie Gebrauch gemacht, meint Havas.

Tarr ist nach wie vor einer der stärksten Kritiker von Vajna. Der Erfolg bei den Oscars legitimiere die aktuelle Filmfördersituation nicht, sagt Tarr in Interviews. Die Erfindung von Rubiks Zauberwürfel habe ja auch das kommunistische System nicht legitimiert. Des Öfteren, beklagten Filmemacher in einem Artikel der Plattform 24.hu im Jahr 2015, würden jene Personen oder Firmen Förderungen bekommen, die in der Vergangenheit nicht durch ihre filmische Expertise, sondern durch Beziehungen zu den Entscheidungsträgern aufgefallen waren. Etwa Vajnas Ehefrau Timea. Dennoch, schreibt 24.hu, sei der Grundtenor bei vielen in der Branche: Besser Vajna, als es kommt jemand Schlimmeres nach.

Und was bringen nun die ausländischen Filmproduktionen? Arbeitsplätze, meint Havas. Und natürlich Werbung. Denn egal ob Will Smith, der im Sommer „Gemini Man“ gedreht hat, oder Arnold Schwarzenegger, der in Budapest gerade am neuen „ Terminator“ arbeitet – wenn Schauspieler Fotos von sich in Ungarn in den sozialen Medien posten, sei das unbezahlbare Werbung.