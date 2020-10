Laurence Rupp über "Barbaren": "Da steht mehr auf dem Spiel als sonst im Fernsehen"

Dass er sich nach der Matura („Ich musste Hannibal übersetzen“) noch einmal so intensiv mit Latein beschäftigen würde, hatte Laurence Rupp nicht gedacht. Der gebürtige Wiener spielt eine der Hauptrollen in der neuen Netflix-Serie „Barbaren“, die ab morgen (Freitag) bei dem Streamingdienst abrufbar ist. Im Zentrum der Handlung: die Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus, in der das römische Heer eine herbe Niederlage gegen mehrere germanische Stämme einstecken musste.

Mittendrin: Rupp als Arminius. Man lernt ihn zunächst als römischen Offizier kennen, der jedoch auf besondere Weise mit den „Barbaren“ verbunden ist.