Finale für die "Vorstadtweiber": "Wie eine letzte Vorstellung"

Gedreht wird unter den geltenden Corona-Bestimmungen, Drehbuchautor Uli Brée hat aber auch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gesetzt: So wurde etwa die Zahl der Statisten begrenzt, wenn möglich wurden Szenen auch ins Freie verlagert. Und natürlich wird getestet. So regelmäßig, dass die „Vorstadtweiber“ aktuell zu den am besten durchgetesteten Personen in Österreich zählen, sind sich die Miminnen sicher – „gleich nach Rapid“, merkt Proll augenzwinkernd an.

„Eigentlich funktioniert das alles sehr reibungslos, jeder trägt brav seine Maske, man desinfiziert und lüftet“, berichtet Köstlinger. Einen kleinen Adrenalinstoß verspürt sie aber dennoch, „wenn um 22.30 Uhr das Telefon läutet oder MR-Film (die Produktionsfirma hinter den „Vorstadtweibern“, Anm.) am Display steht. Dann denkt man immer: Hoffentlich ist alles in Ordnung.“ Denn die Sorge, dass wegen eines Corona-Falls plötzlich die ganze Produktion zum Stehen kommen könnte, schwingt mit. Bis jetzt ist jedoch alles coronafrei über die Bühne gegangen.