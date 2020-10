Dreh von "Walking on Sunshine": "Ein Vorteil, dass ich nie gekokst habe"

„Es hat sich als Vorteil erwiesen, dass ich mein Lebtag noch nie gekokst habe und dass man in meiner Nase einen Lkw wenden könnte“, erzählt Palfrader augenzwinkernd. „Angenehm ist es trotzdem nicht. Aber ich bin froh, dass ich arbeiten kann.“

Ein Setbesuch ist für Journalisten derzeit coronabedingt nicht möglich. Als Ersatz meldeten sich Palfrader und Madani in einer Drehpause via Videotelefonie aus einem Gebäudekomplex im 10. Bezirk in Wien. Dieser dient, nachdem in den Vorjahren bei Ö3 gedreht wurde, als neue Kulisse für die schräge Wetterredaktion, die im Zentrum der Serie steht. „Wir sind übersiedelt, was sich als Glücksfall erwiesen hat“, berichtet Palfrader. „Wir können uns hier viel freier bewegen und wir haben auch nicht das Problem, dass irgendwelche Schnellbahnen oder U-Bahnen den Ton stören.“