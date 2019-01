Mit "Walking on Sunshine" zum TV-Debüt

Wetter-Chefin Tilia Konstantin ( Proschat Madani) kennt in „Walking on Sunshine“ (20.15, ORF2) keine Gnade. „Unsere Tochter ist ein Monster“, meint sie in der neuen Folge grantig zu ihrem Mann. Tatsächlich gerät Conny Ulrich ( Selina Graf) ganz nach der lieben Familie: Der Politiker-Vater ist korrupt, die Wetter-Hexe von Mutter trickst beim Uni-Abschluss und Conny selbst fährt einen Radfahrer über den Haufen und vertschüsst sich dann.

„Das haben wir an meinem ersten Drehtag bei der Hohen Wandgedreht und ich war sehr aufgeregt“, erinnert sich die junge Salzburgerin. „Es war sicher die schwierigste Szene in der Serie für mich, weil ich mich auf so vieles konzentrieren musste: Autofahren – wenn auch nicht wirklich –, Schminken, den Text sprechen und Spielen. Das hat aber ganz gut funktioniert und mit dem positiven Feedback war auch die Nervosität bald weg.“

Graf braucht nur ein kleines Zucken mit der Augenbraue, um dem Zuseher zu signalisieren, wie es um die Conny steht. Das hat sie gelernt. Die 24-Jährige absolviert derzeit die Abschlussklasse an der Musik- und Kunstuni Wien. „Es ist sehr cool, dass das erste Projekt, das ich machen darf, so eine große Chance ist.“ Dazu gekommen ist sie über Schauspielerin und Film-Dozentin Susi Stach, die sie vermittelt und ihr das Rüstzeug mitgegeben hat, wie Graf betont, um die Castings zu bestehen.