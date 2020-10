Wer bei "The Masked Singer Austria" unter den letzten drei Masken steckte

Das ultimative Final-Duell bestritten also der Lipizzaner und der Yeti. Sie durften beide den jeweiligen Lieblingssong performen. "Gut singen können viele, aber hier geht's um mehr und das war mehr", so Rubey zum Lipizzaner, der "Wrecking Ball" sang.

Der Yeti wagte sich erneut an den Conchita-Song "Rise Like a Phoenix". Schwierige Entscheidung, aber, nur einer - oder in diesem Fall - eine kann gewinnen.

Und für das süße Schneemonsterchen reichte es auch zum Sieg! Der Yeti wurde zur Nummer 1 gekürt. Aber bevor man erfuhr, wer darunter steckte, musste der Lipizzaner den Pferdekopf lüften.