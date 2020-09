"The Masked Singer": Das sagt "Steinbock" Alfons Haider zu seinem Aus

Er hat tapfer gekämpft und voller Inbrunst "The Final Countdown" geschmettert. Wobei er den Countown in Curtain (Vorhang) umgewandelt hat - aus Versehen, wie Entertainer Alfons Haider sagt.

"In den Steinbock springen zu dürfen war natürlich lustig, was mir aber am meisten weh tut ist, dass die liebe Yvonne, das ist unser Vocal-Coach, mit mir noch die anderen sieben Songs einstudiert hat. Und das ist natürlich todtraurig, dass die niemand mehr hört, außer ich in der Badewanne", meinte er schon etwas betrübt danach im Interview mit "Puls4".