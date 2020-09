Diesen Rapper würde sich Elke Winkens bei "The Masked Singer Austria" wünschen

Deshalb urlaubte sie im Sommer ganz zurückgezogen mit ihrem Lebensgefährten, dem Rechtsanwalt Bert Ortner, am Wallersee (Salzburg).

Und eigentlich hätte heuer geheiratet werden sollen. „Daraus wurde nichts. Ich habe meine Familie in Deutschland und Bert seine in Schweden. Die hätten alle nicht kommen können. Und nächstes Jahr bin ich dann seit 30 Jahren in Wien. Das finde ich dann auch schön, wenn ich im 30. Jahr einen Österreicher heirate“, so Elke Winkens optimistisch.