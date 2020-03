So feierte Elke Winkens ihren 50. Geburtstag in der Corona-Krise

Die Puls4-Show "The Masked Singer", wo Elke Winkens in der Jury sitzt, wurde nun auch in den Herbst verschoben. "Ich sehe das relativ gelassen. Wir haben gekämpft bis zum Schluss und wollten das durchziehen. Die Verantwortlichen haben dann aber entschieden, dass das nicht die richtige Message wäre und das finde ich auch. Es wäre kontraproduktiv, wenn wir da eine Show in Köln produzieren würden. Das muss jetzt eben warten."