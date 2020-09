Lukas Plöchl bei "The Masked Singer Austria": "Es war eine Mutprobe"

"Das war eine Mutprobe für mich. Das Singen war immer so ein wunder Punkt bei mir. Rappen ist etwas, da bin ich sattelfest und beim Singen habe ich einfach nicht die Erfahrung, aber ich tue es irrsinnig gerne", sagt er im KURIER-Gespräch. Die Maske spielte ihm da in die Hände, so war keine Vorverurteilung möglich. Er wollte sich einfach ausprobieren, ohne schubladisiert zu werden, wie er erzählt.

"Ich hab gar nicht darauf geachtet, dass ich möglichst brillieren kann. Ziel bei dieser Show war für mich nicht, möglichst weit zu kommen und erfolgreich zu sein. Ich wollte einfach von Anfang an nutzen, dass mein Gesicht verdeckt ist, und habe bei der Songauswahl alles ausgewählt, was mir gefallen hat. Es hat keinen Filter gegeben. So ist dieser bunte Mix rausgekommen", so Plöchl.